La caída del Bitcoin, una oportunidad para comprar: “Ya se ha dado por muerto mil veces”

"El Bitcoin ya se ha declarado muerto unas 461 veces". Michael Sholl, ingeniero de sistemas y experto en blockchain e integración de bitcoin en empresas, resta importancia a que el bitcoin haya perdido un 40% de su valor en los últimos seis meses.

"Quienes han observado esta tecnología durante más de 10 años están acostumbrados a caídas repentinas del mercado", profundiza en su análisis para La Región Internacional desde Carolina del Norte, al tiempo que pone sobre la mesa una reflexión que pone en contexto la gran potencia de la criptomoneda de referencia: "los máximos históricos anteriores tienden a ser el nuevo mínimo". Y es que, a pesar del desplome, la cotización de esta moneda roza los 70.000 dólares.

En este escenario, siendo consciente de que el bitcoin "es un instrumento financiero como cualquier otro", subraya que este momento representa "una oportunidad para comprar" y recomienda no dejarse atemorizar por los altibajos. En todo caso, tiene clara una máxima: "haz tu propia investigación", sin dejarse guiar por análisis o recomendaciones de terceros.

El futuro

Así las cosas, Michael Sholl sostiene que el futuro de la principal criptomoneda no está en riesgo.

"Lo cierto es que cualquier tecnología nueva es objeto de escrutinio y crítica", ha subrayado, recordando los inicios de internet o la implantación de los ordenadores, los móviles..., "pero con el tiempo se vuelve algo natural y omnipresente".

"No reemplazaron completamente a sus predecesores, pero redujeron considerablemente su uso y cambiaron la naturaleza del juego", ha ejemplificado, para plantear que el bitcoin "no reemplazará a las monedas nacionales" pero sí "es muy probable que se convierta en la moneda estándar de internet".