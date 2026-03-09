El bitcoin sube más de un 3% desde el inicio de la guerra, frente a la caída de las bolsas y del oro

La cotización del bitcoin, la criptomoneda de referencia mundial, registra hoy una subida ligeramente por encima del 3% tras la apertura de los mercados, de forma que su cotización supera los 68.000 dólares.

Desde el estallido del conflicto del Golfo, el bitcoin ha experimentado distintas alzas y bajas y en total su cotización ha aumentado ligeramente por encima del 3%, ya que cotizaba a 65.870 dólares el pasado 27 de febrero.

La valoración de la criptomoneda alcanzó niveles récord en los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, cuando llegó a superar ampliamente los 100.000 dólares. Sin embargo, en los últimos seis meses la caída de su cotización ronda el 40%.

Algunos analistas han apuntado que el bitcoin podría convertirse en un activo refugio como consecuencia de las grandes caídas que están experimentando las bolsas mundiales y la cotización del oro, tras el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Subida del dólar

En cuanto al dólar, su valoración sigue aumentando respecto al euro y desde el inicio del conflicto su apreciación respecto a la moneda europea ya supera el 1%. Actualmente, el euro se cambia a 1,1560 dólares, lo que supone un aumento de la valoración del dólar del 3% en el último mes.