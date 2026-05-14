BlackRock se alía con la petrolera de Adu Dhabi y los fondos soberanos de EAU y Singapur se unen para invertir en infraestructuras

BlackRock (a través de su gestora GIP), la petrolera Adnoc de Abu Dhabi, el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos (EAU) L'Imad y el fondo soberano Temasek de Singapur se han aliado para lanzar una plataforma de inversión con la que esperan recaudar hasta 30.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros). El objetivo es desarrollar infraestructuras en la región de Oriente Próximo y el norte de África.

La asociación se centrará en conseguir oportunidades en proyectos de alta calidad en energía, transporte, logística, infraestructura digital, agua y gestión de residuos con el objetivo de ofrecer sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo. "Un paso significativo hacia adelante para desbloquear el potencial de infraestructura de la región", ha anunciado Adnoc en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, la estrategia pasa por combinar capital propio y capital de deuda y así conseguir crear una cartera diversificada, tanto en activos de infraestructura nuevos como existentes.

Compromiso de inversión

"Nos complace establecer esta alianza con L'Imad, Adnoc y Temasek para consolidar nuestro compromiso de larga data con la inversión en la región del CCG y Asia Central. Hoy más que nunca, invertir en infraestructura de primer nivel y crearla es un motor fundamental del crecimiento y la resiliencia económica", ha sostenido el CEO y presidente de GIP, Bayo Ogunlesi, en un comunicado conjunto.

El ministro de Energía y Tecnología de EAU y consejero delegado de Adnoc, Sultan Al Jaber, ha destacado que esta alianza refleja la "larga y exitosa" trayectoria de la petrolera junto con su "probada experiencia en la ejecución de proyectos, la gestión de infraestructuras y la financiación, así como su amplia experiencia en la asignación de capital para generar nuevas fuentes de ingresos y crear valor a largo plazo".

Los socios han afirmado que se centrarán en la excelencia operativa y la creación de valor a largo plazo, con el objetivo de acelerar el desarrollo y la expansión de activos de infraestructura crítica en los mercados objetivos.