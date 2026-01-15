BlackRock cierra 2025 con récord de activos gestionados y Goldman Sachs gana un 20,5% más

La gestora de fondos estadounidense BlackRock y el banco Goldman Sachs han presentado un balance de su actividad durante 2025, con datos muy posiitivos en ambos casos. BlackRock cerró el ejercicio con una cifra récord de activos bajo gestión de 14,04 billones de dólares (12,05 billones de euros), lo que supone un crecimiento del 21,6% respecto del dato de 2024. Por su parte, Goldman Sachs obtuvo al cierre del ejercicio un beneficio neto atrribuido de 16.300 millones de dólares (14.045 millones de euros), lo que representa un avance del 20,5% respecto a 2024.

BlackRock registró en 2025 un flujo neto de entrada récord de 698.261 millones de dólares, un 8,9% por encima de la cifra del año anterior. De este modo, la cifra promedio de activos bajo gestión de BlackRock en el ejercicio 2025 fue de 12,6 billones de dólares, un 17% por encima del dato correspondiente a 2024.

El beneficio neto atribuido de BlackRock alcanzó los 5.553 millones de dólares al cierre del ejercicio, un 13% menos que en 2024, mientras que la cifra de negocio anual sumó un total de 24.216 millones de dólares, un 19% más.

"BlackRock inicia 2026 con un impulso cada vez mayor en toda nuestra plataforma, tras el año y el trimestre con mayores entradas netas de nuestra historia", ha destacado Laurence D. Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, subrayando que 2026 será el primer año completo como plataforma unificada con GIP, HPS y Preqin.

"En todo el mundo, nuestros clientes buscan una mayor rentabilidad en BlackRock. Nuestra cartera de negocios se ha ampliado en productos y regiones, abarcando mandatos de mercados públicos y privados, tecnología y datos, y canales de clientes", ha añadido Fink.

Resultados de Goldman Sachs

Por su parte, el banco estadounidense Goldman Sachs obtuvo un beneficio neto atribuido de 16.300 millones de dólares (14.045 millones de euros) en 2025, lo que representa un avance del 20,5% respecto a 2025.

Los ingresos de la entidad sumaron 58.283 millones de dólares, un 8,9% más, incluido un crecimiento del 68,3% en el aporte por intereses netos, que fue de 13.559 millones de dólares.

La banca de inversión aumentó su facturación un 20,8%, hasta los 9.348 millones de dólares, mientras que el área de gestión de inversiones creció un 10,9%, hasta los 11.749 millones de dólares. La creación de mercados generó 17.993 millones de dólares, un 2,2% menos.

Además, las comisiones percibidas brindaron 4.042 millones de dólares, un 1,1% menos, al tiempo que otros conceptos hicieron lo propio con 1.592 millones de dólares. Para las provisiones por riesgo de crédito, Goldman Sachs reservó 1.113 millones de dólares, equivalente a un descenso interanual del 17,4%.

"Seguimos observando altos niveles de compromiso por parte de los clientes en todas las divisiones y esperamos que el impulso se acelere en 2026, activando un efecto multiplicador en toda nuestra empresa", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon. La multinacional ha incrementado en 50 centavos (0,43 euros) el dividendo del primer trimestre de 2026 a 4,50 dólares. Este será abonado el 30 de marzo a los accionistas que figuren como tal al cierre de la Bolsa el 2 de marzo.