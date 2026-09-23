Blackstone trata de entrar en el jugoso negocio de la educación internacional en Australia

Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, ha puesto el foco en el negocio de la educación internacional en Australia, una industria que aporta más de 34.000 millones de euros al PIB del país y que actualmente se ve lastrada por el endurecimiento de los visados y las restricciones a la llegada de estudiantes extranjeros.

Es precisamente ese giro normativo el que ha abierto la veta por la que trata de entrar el fondo buitre estadounidense. Por segunda vez en pocos meses, ha lanzado una oferta para hacerse con IDP Education, una cotizada australiana que capta estudiantes universitarios y que tiene la copropiedad del IELTS, uno de los principales exámenes internacionales para acreditar el nivel de inglés. Tras el portazo a su primer planteamiento, que no alcanzaba los 400 millones de euros, ha decidido subir unos doce céntimos el pago por acción —hasta los 1,55 euros— y elevar así la valoración de la empresa hasta los 430 millones de euros, pero de nuevo la respuesta ha sido negativa.

El consejo de administración de la firma radicada en Melbourne considera que Blackstone pretende aprovechar un momento especialmente débil para su negocio sin tener en cuenta su potencial de recuperación. De forma "altamente oportunista", señalan los directivos, "infravalora sustancialmente la empresa y no responde al mejor interés de sus accionistas", pues busca acceder a la compañía antes de que las cuentas reflejen las mejoras derivadas del programa de transformación que ha puesto en marcha para adaptarse al nuevo escenario.

Con ese movimiento, Blackstone impulsó con fuerza la cotización de IDP en la bolsa de Sídney, donde sus acciones subieron un 20,7% ante la expectativa de que regrese con una tercera oferta. Pese a esa importante alza, sus títulos cerraron un 13% por debajo del precio ofrecido, situados en 1,34 euros.

Contexto

IDP es una de las mayores intermediarias mundiales en educación internacional: ayuda a estudiantes a acceder a universidades extranjeras, trabaja con más de mil instituciones y es copropietaria del IELTS. Sin embargo, su actividad se ha resentido por el endurecimiento de las políticas migratorias en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

En su ejercicio cerrado en junio, consta que los ingresos retrocedieron un 11%, hasta unos 493 millones de euros, y que el beneficio neto atribuido se hundió un 75%, hasta apenas superar los ocho millones de euros. El número de estudiantes colocados por la compañía en universidades extranjeras cayó un 27%, mientras los exámenes realizados bajaron un 8%. La respuesta de IDP ha llegado en forma de supresión de unos 1.250 puestos de trabajo, uno de cada cinco, y la reducción de su red de centros de examen, que pasa de 1.500 a menos de 600.