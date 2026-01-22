Bogotá reabrirá el concurso para construir su segunda línea de metro, desierto tras la retirada de Acciona

Las autoridades de Bogotá volverán a sacar a concurso en febrero la construcción de una nueva línea de metro en la capital de Colombia —después de que el primer intento de licitación por más de 4.100 millones de euros haya quedado desierto—, con el objetivo de adjudicar el contrato el año próximo y que el servicio esté operativo en 2035.

El proceso de licitación arrancó en 2023 y el plazo para concurrir concluyó hace dos días sin que ninguna empresa entregase una propuesta a pesar de que cuatro consorcios internacionales llegaron a interesarse por diseñar, construir, financiar, suministrar los trenes, operar y mantener la línea 2 del metro de Bogotá durante 25 años.

Inicialmente, dos de esas alianzas empresariales (de una compañía portuguesa y otra china, y de otras dos procedentes del gigante asiático) fueron excluidas por un conflicto de interés y, ya en octubre de 2025, otro grupo chino se retiró aduciendo riesgos debido a los tipos de cambio.

Así pues, solo quedaba en pie la propuesta española, formada por la constructora Sacyr, el fabricante de trenes CAF y la energética Acciona. No obstante, esta última decidió descolgarse del proyecto y el alcalde de Bogotá rechazó conceder una prórroga, como había requerido el resto de la alianza hispana en el mes de diciembre.