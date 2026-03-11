Los dos hombres que se abrazan en la mesa de al lado se conocen desde el pupitre pero llevaban 40 años sin verse. “¿Qué tal te ha ido la vida, te sigues dedicando a la medicina como tu padre?”, pregunta el que acaba de llegar al restaurante. “Me dedico a todo lo contrario”, contesta el que estaba recogiendo la chaqueta para dejar sitio en el comedor al segundo turno. “¿A qué has dicho que te dedicas?”, repite, ya sin el nudo de la emoción, pero el amigo no suelta la evasiva. “A todo lo contrario a la medicina, no seguí a mi padre como tú a tu madre; alguien me dijo que eres profesor”. Al gesto afirmativo le sigue otro interrogativo. Al tercer intento, con tono de secreto en el recreo al primer más mejor amigo, contesta: “Estoy en la gestión de residencias de ancianos, en una empresa de las potentes”.

22 de los 26 cirujanos del hospital de Vigo renuncian a las peonadas voluntarias de la tarde para rebajar la lista de espera

Tras la confesión parece aliviado al percibir que el amigo y los dos acompañantes que ya ocupan la mesa encajan el oficio con naturalidad. “Un sector al alza, no faltan clientes y a nosotros ya sólo nos quedan seis años para jubilarnos”. Se despiden con otro abrazo, sin intercambiar teléfonos ni seguirse en las redes. Dejan que la vida decida si hay otra vez.

El comensal que comparte mantel con el chófer de anécdotas tampoco ha apartado la antena y espera al revuelo de la comanda para exponer sus conclusiones porque indirectamente se ha sentido apelado. “Ha dicho todo lo contrario a la medicina como si se dedicase a matar ancianos en vez de a cuidarlos y a acompañarlos, pero puedo entender que intentase escaquearse de la pregunta porque la gestión de las residencias tiene tan mala fama como dedicarte al alquiler de viviendas de uso turístico. Cuando me preguntan contesto que teletrabajo de comercial para una fábrica de tornillos eslovena y evito caras”.

Después en el coche los dos temas salen en un parte informativo. 22 de los 26 cirujanos del hospital de Vigo renuncian a las peonadas voluntarias de la tarde para rebajar la lista de espera. El sindicato O’Mega mantiene la huelga en primaria y añade presión a Sanidade. La llamada de otro colega interrumpe el parte. Regresa de ver a su madre en una residencia de la Xunta en Santiago. “Hay algún fallo, pero la gente es muy cariñosa y estoy encantado. Les he puesto una buena reseña en Google”.