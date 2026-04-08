Las bolsas europeas y asiáticas reciben con fuertes subidas el anuncio de tregua en el Golfo

El anuncio de una tregua en las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado fuertes subidas en los mercados asiáticos, que recibieron la noticia en plena sesión, y en la apertura de las bolsas europeas esta mañana. Destaca especialmente la subida del 6,87% del índice Kospi de la bolsa de Seúl, mientras que en Europa el DAX alemán encabeza las subidas con un 4,5% poco después de la apertura.

El resto de bolsas europeas también registran importantes subidas con el CAC de París creciendo un 3,8%, el Ibex español y el Italia 40 por encima del 3% y la bolsa de Londres con un aumento superior al 2%.

En Asia, aparte del Kospi los otros índices de referencia también experimentaron subidas con el Nikkei japonés creciendo un 5,42%, el Hang Seng de Hong Kong un 3%, el índice Shenzhen de China se revalorizó un 4,1 % y el S&P de Australia crecía un 2,2%.

Probablemente, las revalorizaciones también alcancen a los mercados norteamericanos cuando se produzca su apertura. Por ahora, los futuros del Dow Jones apuntan a subidas por encima del 2% y los del Nasdaq por encima del 3%.

Recuperación de las pérdidas

La subida de hoy y las que podrían registrarse en los próximos días, de confirmarse un horizonte de solución para la crisis del Golfo, podrían hacer que la mayoría de los mercados tiendan a recuperar las pérdidas que sufrieron desde el inicio de la guerra. En el caso del Ibex español, por ejemplo, la cotización ronda esta mañana los 18.000 puntos cuando en la jornada previa al inicio del conflicto había cerrado en 18.360 puntos.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1698 `billetes verdes`, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,35%.