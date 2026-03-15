No recurrir a activos refugio y buscar oportunidades en las bolsas europeas y asiáticas, recetas de los expertos en inversión

La duración del conflicto en Oriente Medio se perfila como el elemento fundamental a la hora de tomar decisiones de inversión las próximas semanas. La mayoría de los analistas coincide en señalar que en principio la guerra no debe de ser larga y el impacto sobre el mercado no debería de ser muy importante, pero advierten que sí puede ser necesario reformar las carteras y salir de sectores que vayan a sufrir más con esta crisis.

En cuanto a la apuesta por valores refugio como el oro, el dólar y la renta fija, los expertos en inversión consultados por La Región Internacional no los ven como una buena opción en estos momentos aunque todo depende del perfil del inversor.

Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), apunta que, si se confirma la duración corta del conflicto, los movimientos del mercado en las dos últimas semanas pueden quedarse en una anécdota, pero si él mismo se prolongase habrá volatilidad y consecuencias en la actividad económica por la subida de los precios energéticos y la generación de inflación.

"Si la crisis es de corta duración, puede ser un momento para hacer alguna reestructuración, es decir, salir de sectores que en una crisis de este tipo sufren más y moverse hacia sectores más conservadores o de mayor seguridad", indica Soler. En todo caso, apunta que en las crisis salen peor parados quienes salen del mercado frente a los que aguantan.

Por su parte, Cristiá Calle, analista de eToro apunta que hay que estar preparados para un escenario de mucha volatilidad en los mercados durante las próximas semanas o meses. "Hay que saber bien que se tiene en cartera y analizar detenidamente si hay una sobreexposición a esa zona geográfica o a los posibles impactos negativos en los precios de la energía", indica Calle.

Activos refugio, poco recomendables

Sobre la posibilidad de recurrir a activos refugio como el dólar o el oro, Soler señala que no es recomendable "entrar en exceso" en inversiones que a veces se consideran "de forma equivocada" más seguras. En este sentido, apunta que las empresas petrolíferas, el dólar o el bitcoin se han apreciado en estas dos semanas, pero no ve recomendable apostar por ellos, ya que "también sufren en recesiones importantes".

En lo que se refiere a la renta fija, el analista de EFPA indica que la presencia de este tipo de inversión en las carteras responde a la estrategia de diversificación pero "no se trata de huir hacia la renta fija cada vez que aparece un episodio de incertidumbre y además en el contexto actual está el riesgo de que se genere más inflación y eso afecte negativamente a las cotizaciones de la renta fija".

Por su parte, Calle tampoco es partidario de recurrir a las inversiones en este tipo de activos y apuesta por una estrategia a largo plazo basada en empresas fuertes, pero añade que inversores que quieran minimizar la volatilidad de su cartera podrían considerar activos como el oro para "actuar como ancla" de la cartera.

Oportunidades en el sector tecnológico

En el caso de que suceda el escenario más probable y la guerra acabe pronto, Soler considera que lo esperable es que la situación vuelva rápidamente a la normalidad y el episodio apenas tenga consecuencias en las carteras que estén bien diversificadas, "con inversiones en renta variable, tanto en dólares como en euros, y repartidas entre distintas regiones del mundo".

En su opinión, una vez que concluya la guerra, la estrategia de inversión debe de seguir respondiendo a los mismos parámetros que antes "y no dejarse llevar por mensajes alarmistas que anuncian el final de determinados sectores. Por ejemplo, no es cierto que las tecnológicas estén acabadas y gran parte de las oportunidades de crecimiento, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, sigue concentrándose en este tipo de compañías".

Por su parte, Calle señala que el mercado ha considerado a Europa como uno de los principales perdedores del conflicto y eso hace que vayan a aparecer "potenciales oportunidades" en empresas poco expuestas a las consecuencias de la guerra.

"Si encontramos estas empresas, que las hay, podríamos potencialmente dar un impulso a los retornos a largo plazo de nuestra cartera", señala el analista de eToro, quien también advierte de que si el conflicto acaba pronto podría producirse un rebote de las bolsas asiáticas y europeas. "Ambas economías están valoradas más razonablemente que la estadounidense, lo cual podría suponer una doble oportunidad: recuperación y mejora de la economía, por un lado, y potencial expansión de múltiplos, por otro", concluye Calle.