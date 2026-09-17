Brasil prepara la recuperación privada de 10.000 kilómetros de vías ferroviarias
Oportunidades
El gobierno brasileño estrena un modelo para entregar a operadores privados líneas públicas en desuso durante un máximo de 99 años
Brasil quiere devolver al mapa ferroviario cerca de 10.000 kilómetros de vías que hoy están abandonadas, infrautilizadas o en proceso de devolución por sus actuales concesionarios y, de paso, atraer capital privado.
Con una primera cartera de siete corredores que se irán ofreciendo progresivamente al mercado, el gobierno brasileño lanzará convocatorias públicas para buscar empresas interesadas en recuperar líneas de menor tamaño y conectarlas con los principales corredores logísticos del país.
Una vez seleccionado el operador, dispondrá de hasta dos años para elaborar el proyecto de rehabilitación y demostrar cómo puede volver a poner en servicio la línea. Si la explotación resulta viable únicamente con inversión privada, podrá seguir adelante bajo ese modelo con una duración máxima de 99 años de explotación.
Entre los siete primeros corredores ferroviarios que saldrán a licitación pública, aparecen conexiones destinadas a dar salida a producción agrícola, minera e industrial y a recuperar accesos ferroviarios hacia algunos de los principales nodos logísticos brasileños.
A modo de ejemplo, el corredor Minas-Rio, de 733 kilómetros, saldrá a subasta el próximo 17 de diciembre con el objetivo de recuperar y modernizar una conexión ferroviaria entre Minas Gerais y el estado de Río de Janeiro, incluida la salida hacia el puerto de Angra dos Reis. La que será la primera subasta ferroviaria federal de Brasil en cinco años, está concebida para el transporte de productos siderúrgicos y café.
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