El brazo inversor de Amancio Ortega cierra 2025 con más de 10.000 millones de euros de beneficios, casi un 8% más

Nuevo éxito empresarial del fundador de Inditex. Pontegadea, el holding empresarial de Amancio Ortega, cerró el año 2025 con un beneficio de 10.055 millones de euros, lo que supone un 7,8% más que en el ejercicio anterior.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a los datos correspondientes a 2024. También la facturación de la que es la mayor inmobiliaria española ha aumentado, al elevarse un 3,5% hasta los 44.638 millones de euros.

Estos datos figuran en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por parte de la estructura que agrupa las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020 y que controla casi el 60% de las acciones de Inditex.

Cuenta con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas situados en el centro de las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, pero también en otros puntos del mapa. De hecho, entre sus últimas operaciones conocidas destacan el desembarco en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar la adquisición del holding logístico australiano Qube, en una operación valorada en casi 7.200 millones de euros.