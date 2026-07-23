Amancio Ortega elige París para su mayor operación inmobiliaria en Europa

Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, ha adquirido por más de 800 millones de euros el complejo de oficinas Capital 8 de París a través de su brazo inversor, Pontegadea, en lo que es la mayor operación inmobiliaria de oficinas individuales ejecutada en la Europa continental desde el año 2022 y la de mayor valor que lleva a cabo el empresario en el viejo continente.

Este inmueble, próximo al Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo o la Plaza de la Concordia, estaba en manos de la gestora Invesco, que a su vez lo había comprado en 2018 a Unibail-Rodamco-Westfield por 789 millones de euros. En la actualidad acoge la sede de Tikehau Capital y su adquisición convertirá a Ortega en el casero de oficinas de Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec o la naviera CMA CGM.

La apuesta del fundador de Inditex por este edificio se sitúa como su segunda operación de mayor precio, solo superada por la compra del Royal Bank Plaza de Toronto (Canadá), que se cerró en 2022 por un importe que también superaba los 800 millones de euros.