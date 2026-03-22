Británicos, españoles y estadounidenses, más presentes en el mercado inmobiliario de lujo en Mallorca

El predominio de los compradores alemanes en el mercado inmobiliario de lujo en Mallorca está cayendo en los últimos tiempos, gracias al mayor interés que están mostrando clientes británicos, estadounidenses y españoles de la península, según las conclusiones del informe de la inmobiliaria Knight Frank sobre la situación de este mercado.

Actualmente, los alemanes continúan acaparando el 59% de las propiedades de lujo en Mallorca, seguidos por los británicos con un 11% de las adquisiciones. A continuación se sitúan los franceses (5%), daneses y holandeses (3% cada uno) y un 16% engloba a otras nacionalidades. La inauguración de una ruta aérea directa Palma-Nueva York sería uno de los factores que ha contribuido a aumentar el interés de los compradores estadounidenses por la isla.

El informe apunta que el perfil del comprador de este tipo de vivienda en Mallorca se ha transformado, ya que los clientes actuales son profesionales jóvenes, con movilidad internacional y atraídos por el estilo de vida, la seguridad y la flexibilidad laboral en la isla. La edad promedio de los compradores de propiedades de lujo de Knight Frank ha descendido hasta los 46 años.

Según señala la inmobiliaria, hay dos grupos que predominan entre los compradores, primero los propietarios de segundas residencias que buscan estancias prolongadas y, por otro lado, aquellos que se mudan temporalmente a la isla (principalmente británicos y estadounidenses) que pasan hasta seis meses al año en ella.

El informe apunta que el cambio de perfil en los compradores está relacionado con factores como la estabilidad fiscal en la isla, las importantes inversiones en infraestructuras realizadas y la llegada de una nueva generación de compradores habituados a la movilidad global. "La ampliación del aeropuerto de Palma, con una inversión de 550 millones de euros, junto con la regeneración del paseo marítimo y el nuevo puerto deportivo Club de Mar, están redefiniendo la movilidad y mejorando su atractivo a largo plazo. La isla cuenta ahora con conexiones a 166 destinos operados por 52 aerolíneas", destaca el informe.

La inmobiliaria señala que en los próximos años puede producirse un crecimiento "constante y sostenible" de la demanda y prevé un aumento de los precios de la propiedad entre el 2 y el 4% para 2026. Otro de los factores que apuntan como positivo para que se produzca esta tendencia es la decisión del gobierno balear de elevar el umbral del impuesto sobre el patrimonio de 700.000 a tres millones de euros en 2024.

Zonas y tipos de propiedades

En cuanto a las zonas con mayor demanda de vivienda de lujo, el informe señala al suroeste (desde Port d’Andratx hasta Bendinat y Portals), con villas con vistas al mar que superan los 15 millones de euros y donde los compradores alemanes, británicos y nórdicos siguen siendo los más numerosos. En el noroeste, Deià, Sóller y Valldemossa siguen siendo muy atractivas para los compradores que buscan diseño, aunque la oferta es limitada. Las transacciones de lujo se concentran entre los cinco y los ocho millones de euros, con una fuerte demanda de fincas modernizadas y listas para entrar a vivir.