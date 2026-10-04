Bruselas abre un concurso de 700 millones para sostener el motor financiero de la UE

Bruselas está convirtiendo la gestión de sus propias cuentas en un negocio tecnológico de gran tamaño. La Comisión Europea acaba de sacar al mercado un techo de gasto de hasta 700 millones de euros para contratar durante los próximos cuatro años los servicios necesarios para desarrollar, mantener y operar los sistemas informáticos con los que controla su actividad financiera.

En el centro de esa infraestructura está SUMMA, la nueva plataforma financiera de la Comisión que comenzó a funcionar plenamente en enero de 2025 y desde entonces se utiliza para todas las operaciones financieras de la Comisión y sus agencias ejecutivas. Es, en términos sencillos, el sistema sobre el que se registran y controlan las operaciones contables y financieras de Bruselas, pero que también se extiende a casi medio centenar más de organismos europeos.

Con el anterior sistema todavía en funcionamiento hasta 2028, Bruselas necesita especialistas que sigan desarrollando la plataforma, incorporen nuevas funciones, mantengan los sistemas existentes y, sobre todo, hagan que las diferentes aplicaciones financieras puedan hablar entre sí. Así es que unos 270 millones de euros del contrato se reservan para trabajos sobre tecnología SAP, sobre la que descansa SUMMA, y los 430 millones restantes para los sistemas que conectan esa plataforma con el resto de herramientas financieras.

A través de esta vía, para la cual la Comisión Europea ha fijado el 16 de noviembre como fecha límite para recibir ofertas, se seleccionarán hasta cuatro proveedores en cada bloque, que irán recibiendo encargos a medida que se necesite desarrollo, mantenimiento o especialistas informáticos para la herramienta que integra desde la planificación presupuestaria y la contabilidad hasta los ingresos, el gasto, la tesorería o la gestión de proveedores de las instituciones comunitarias.