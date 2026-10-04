La energía que permanece
La energía que permanece
Sin duda, cuando se ama de verdad no te lo transmiten solo las neuronas: el circuito se construye en ese lugar donde se dice que habita el corazón. Todo tiene cabida en esta conexión tan poderosa y nada te hace dudar de que estás en el camino correcto. Es como soñar despierto: todas las barreras terrenales se convierten en nubes de algodón que podemos atravesar sin esfuerzo, acompañados por la sensación inagotable de que esto nunca acabará. Si, circunstancialmente, este circuito se desconectara en lo material, hasta el último instante de nuestra consciencia ese amor pasará a formar parte de la energía que sostiene este sinsentido.
Jesús Sánchez-Ajofrín (Albacete)
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