Bruselas advierte a Trump de que responderá si impone nuevos aranceles

La Comisión Europea ha advertido al presidente Trump de que no dudará en responder "con rapidez y contundencia" si cumple su amenaza de un arancel del 100% a los países europeos que impongan un gravamen a los servicios digitales.

"Las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas. De llevarse a cabo, la Unión Europea responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria", ha sostenido un portavoz, que ha puesto sobre la mesa que el bloque comunitario y sus países miembros cuentan con el derecho "soberano" de regular las actividades económicas en sus territorios en línea con sus "valores democráticos y compromisos internacionales".

Asimismo, ha indicado que los impuestos no son discriminatorios por definición, sino que gravan por igual a todas las empresas independientemente de su origen, negando el argumento del inquilino de la Casa Blanca que sostiene que esta tasa está establecida contra las empresas tecnológicas estadounidenses y que sirve para "aprovecharse" de estas compañías.

"La UE ha apoyado sistemáticamente una solución global para la tributación justa de la economía digital, en consonancia con las conclusiones de los ministros de finanzas del G7. Este sigue siendo nuestro camino preferido, y estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva para lograrlo", ha señalado el portavoz de la Comisión.