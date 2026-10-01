Bruselas alerta de una "crisis mundial" de los precios de la energía

La Comisión Europea está preocupada por el nivel de encarecimiento de la energía como consecuencia de los conflictos simultáneos en Ucrania y en Oriente Próximo, aunque de momento no ha observado problemas de suministro.

Así, aunque existe "una crisis mundial de precios de la energía" debido a que el petróleo y el gas se encuentran en niveles "extraordinariamente altos", no se registra "ninguna escasez concreta", tal y como ha explicado la portavoz comunitaria en materia energética.

En todo caso, para tratar de paliar la situación, Bruselas está manteniendo contactos de "alto nivel" con Estados Unidos sobre la situación del mercado del diésel, al tiempo que trabajando con los Veintisiete para coordinar los pasos a seguir.

En este contexto, mañana se celebrará una nueva reunión de la Agencia Internacional de la Energía, en la que una de las medidas que hay sobre la mesa es una nueva liberación coordinada de reservas de petróleo para tratar de estabilizar los precios