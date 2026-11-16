A pesar de las reticencias de Alemania, la Comisión Europea ha dado luz verde sin condiciones a la compra de Commerzbank, el segundo mayor banco comercial del país germano, por parte del italiano UniCredit, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

Al contrario, Bruselas se ha felicitado por esta gran operación transfronteriza, toda vez que el viejo continente necesita "bancos más sólidos que puedan competir, crecer y apoyar a las empresas y familias". "Las fusiones transfronterizas pueden contribuir a ello, al permitir que los bancos operen de manera más eficiente y resistan mejor las perturbaciones económicas", ha destacado la vicepresidenta europea responsable de Competencia, Teresa Ribera.

En todo caso, la socialista española ha advertido de que "el crecimiento no debe producirse a costa de los clientes" ni de la libre competencia; motivos por los cuales el ejecutivo comunitario ha revisado el impacto de la operación en los mercados de servicios bancarios en Alemania: allí, UniCredit opera a través de su filial HypoVereinsbank, cuyas actividades se solapan con las de Commerzbank en la prestación de servicios de banca minorista y corporativa. Sin embargo, ha concluido que no plantea problemas de competencia, dado que la cuota de mercado combinada de ambas entidades en el país germano es moderada.

Donde ha apreciado más colisión es en el mercado de instrumentos de crédito documentario, pero le ha restado importancia al señalar que existen numerosos proveedores alternativos, desde bancos privados y públicos alemanes hasta cooperativas e internacionales.