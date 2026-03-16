El italiano UniCredit lanza una OPA por el segundo banco comercial de Alemania

El banco italiano UniCredit ha confirmado este lunes el lanzamiento de una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, el segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque no prevé llegar a controlar la entidad germana.

Y es que, para el banco transalpino, superar dicho umbral eliminaría la necesidad de ajustar continuamente su participación para mantenerse por debajo del límite del 30% debido al programa de recompra de acciones de Commerzbank, y le permitiría aumentar su participación libremente en el mercado abierto o por otros medios posteriormente.

Actualmente, la entidad dirigida por Andrea Orcel ya controla de manera directa alrededor del 26% de Commerzbank, además de una participación adicional de aproximadamente el 4% a través de instrumentos financieros.

Si bien la relación de canje de la oferta será determinada en los próximos días por BaFin, el regulador financiero alemán, el banco italiano calcula que equivaldrá a 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implica un precio de 30,8 euros por acción o una prima del 4% al cierre de la operación.

En este sentido, la entidad italiana prevé que la oferta se lance formalmente a principios de mayo, con un periodo de adhesión de cuatro semanas. De este modo, UniCredit convocará una junta general extraordinaria en mayo para solicitar la autorización del correspondiente aumento de capital.

Según ha explicado UniCredit en un comunicado, la oferta busca superar el límite del 30% establecido por la legislación alemana de adquisiciones y fomentar un diálogo constructivo con Commerzbank y sus partes interesadas en las próximas semanas.

"El consejo de administración de UniCredit considera esta oferta una medida sensata y pragmática, sin inconvenientes, dado que la participación actual sigue generando un valor significativo, independientemente de que la oferta suponga o no un aumento de la participación superior al 30%", ha defendido el banco italiano, añadiendo que "si, como se prevé, UniCredit no ejerce control alguno sobre Commerzbank, el impacto financiero en el capital será mínimo".

Recompra de acciones

Asimismo, UniCredit ha informado de que sigue solicitando la aprobación de los accionistas para la recompra de acciones de 2025 por un importe de 4.750 millones de euros en la junta general de accionistas del próximo 31 de marzo, mientras se espera la aprobación del Banco Central Europeo.

El programa de recompra de acciones comenzará una vez finalizado el periodo de oferta y dependerá de la aceptación final de la misma y no afectará a la política de dividendos de UniCredit.