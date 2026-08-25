La banca española lleva a máximos las recompras de acciones

La recompra de acciones se ha convertido en una de las principales vías utilizadas por la banca española para remunerar a sus inversores y distribuir el capital que excede sus objetivos de solvencia.

Tras una primera mitad del año de beneficios récord, los bancos cotizados han detallado a La Región Internacional la marcha de sus programas de autocartera; unas operaciones en las cuales adquieren una parte de sus títulos para posteriormente amortizarlos, reduciendo así y el número de acciones en circulación y dotando por tanto de más valor a las restantes.

Entre Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell han completado, iniciado o mantenido activos durante lo que va de año programas por un importe máximo conjunto de 11.821 millones de euros, una cifra que refleja tanto la fortaleza de sus beneficios como la acumulación de capital por encima de los niveles que las propias entidades consideran necesario. Y aunque no todo ese dinero se ha desembolsado este año, la dimensión del movimiento resulta significativa: las entidades lideradas por Ana Botín y Carlos Torres concentran cerca del 93% del total, mientras Bankinter y Unicaja no contemplan recurrir a esta fórmula.

Y es que esta estrategia también tiene costes potenciales, como han llegado incluso a advertir economistas del Banco Central Europeo, toda vez que una distribución de capital excesiva puede reducir la capacidad de los bancos para conceder crédito o dejarlos sin margen para absorber cualquier perturbación. El posible sesgo hacia el corto plazo es otra de las tachas, señalada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, pues la rentabilidad inmediata consume recursos que podrían destinarse a fortalecer el negocio.

Sin embargo, las recompras han ganado terreno porque permiten devolver capital sin consolidar compromisos. A diferencia de un reparto de dividendos, que los inversores aguardan que se mantenga en ejercicios posteriores, estos programas se ajustan a la generación de capital de cada momento.

Grandes operaciones

Dentro de España, Santander encabeza esta tendencia. El banco ha completado una recompra de 5.030 millones de euros iniciada en febrero, con la que adquirió 462,7 millones de acciones a un precio medio de 10,93 euros, para dejar fuera de circulación una cantidad de títulos equivalentes al 3,08% de su capital.

El tamaño excepcional de la operación responde en buena medida a la venta del 49% del Santander Polska, pues solo 1.830 millones de euros forman parte de la remuneración ordinaria vinculada a los registrados del segundo semestre de 2025. Los otros 3.200 millones de euros, por tanto, representan la devolución de aproximadamente la mitad del capital generado por la desinversión en Polonia. De hecho, fuentes de la entidad de origen cántabro han asegurado a La Región Internacional que la política de remuneración "se mantuvo igual" que en el ejercicio anterior, distribuyendo el 50% de su beneficio entre dividendos y recompras. Así es que las recompras vinculadas a los resultados del año pasado alcanzaron los 3.530 millones de euros, apenas un 13% más que en 2024.

Y si Santander ha reducido de forma sustancial su número de acciones desde que comenzó a utilizar esta herramienta en 2021, al retirar más de 3.000 millones de acciones (un 18% de las existentes), BBVA sigue una trayectoria similar.

Completó a principios de agosto un programa extraordinario de 3.960 millones de euros, iniciado en diciembre del año pasado, y apenas dos días después puso en marcha otro por 2.000 millones de euros, cuya primera fase prevé completar a principios del otoño. Y, tomando como referencia las recompras completadas o anunciadas desde 2021, la suma alcanza los 12.316 millones de euros como resultado de tres operaciones extraordinarias, otras tres ordinarias vinculadas a los resultados y el nuevo plan en ejecución.

La entidad nacida en Euskadi justifica esta última operación por su capacidad para generar capital: BBVA cerró junio con un ratio de capital de máxima calidad del 12,90%, por encima del rango objetivo de entre el 11,5% y el 12%. Esa diferencia proporciona margen para devolver capital después de un primer semestre en el que obtuvo un beneficio atribuido de 6.051 millones de euros.

Frente a esas grandes operaciones, CaixaBank ha optado por una cadencia más previsible. Desde 2024 ha puesto en marcha seis programas consecutivos de 500 millones de euros —tres en aquel año, dos al siguiente y uno en el actual, iniciado el pasado 30 de abril— y van ocho desde que el banco comenzó a utilizar regularmente esta fórmula. La firma surgida en Cataluña ya ha descontado íntegramente la operación de su solvencia, que alcanza un 12,5% a cierre de junio pese al descuento de veinte puntos básicos por la recompra.

Por su parte, Sabadell destina a la recompra que tiene actualmente activa un límite de 331 millones de euros para hacerse con un máximo de 467,8 millones de acciones, equivalente aproximadamente al 10% del capital, y la operación terminará cuando se alcance cualquiera de los dos umbrales. Esta operación fue presentada junto con unos resultados semestrales que situaron el beneficio en 971 millones de euros y la ratio de capital de máxima calidad en el 13,11%.

Con todo, la estrategia no es uniforme en toda la banca española del Ibex 35. "No hemos llevado a cabo ningún programa de recompra de acciones ni tampoco tenemos previsto realizarlo", han asegurado fuentes de Bankinter, en línea con el planteamiento de Unicaja. Esta entidad no ejecutará ninguna operación de autocartera este año, y entre 2024 y 2026 únicamente llevó a cabo un plan de 100 millones de euros completado en septiembre de 2024 por el que adquirió 83,3 millones de títulos, equivalentes al 3,14% de su capital entonces.