Bruselas llama a Trump al “diálogo”, pero responderá si no rectifica su amenaza arancelaria

La Comisión Europea ha dejado claro al presidente de Estados Unidos de que también recurrirá a la guerra comercial en caso de que Washington cumpla la amenaza de imponer aranceles adicionales a los países que han anunciado su participación en maniobras militares en Groenlandia, si bien ha afirmado que tanto Bruselas como los líderes de los 27 son partidarios del "diálogo" y evitar una "escalada" en el pulso comercial.

Con todo, por el momento, el portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Comercio, Olof Gill, ha indicado que Bruselas no tomará ninguna decisión mientras prosiguen las consultas "en marcha" entre los líderes de la UE para calibrar la situación.

Varios de los mandatarios, de hecho, coincidirán esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde se espera también la asistencia de Trump.

"Haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE", ha sostenido el portavoz comunitario, quien, no obstante, ha incidido en que "la prioridad es dialogar" y evitar la imposición de aranceles. "Porque, en última instancia, perjudicaría a los consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico", ha argumentado.

Cumbre extraordinaria

En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una cumbre extraordinaria en Bruselas para coordinar la respuesta a Washington; una cita que tendrá lugar este jueves en Bruselas.

Por lo de pronto, Gill ha confirmado que la batería de aranceles que la Unión Europea diseñó el pasado año para responder al primer pulso arancelario de Trump, con impacto sobre un volumen de 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses al mercado comunitario, y que permanecen congeladas desde la tregua pactada en verano, se reactivarán de manera automática el 6 de febrero, salvo decisión contraria del bloque comunitario.

Anticoerción

Otro de las herramientas clave de que dispone la Unión Europea es el instrumento anticoerción, creado para responder con sanciones ante amenazas de potencias extranjeras que buscan presionar económicamente a la Unión para forzar decisiones internas o cambios legislativos.

Se trata de la medida más potente del bloque y nunca se ha utilizado hasta ahora, e incluye una gama de acciones que van desde la imposición de restricciones a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios hasta limitaciones en los derechos de propiedad intelectual y en el acceso de inversión extranjera directa.