Al menos cinco países europeos enviarán tropas a Groenlandia en coordinación con Dinamarca

Un total de cinco países europeos —Países Bajos, Noruega, Suecia, Francia y Alemania— han confirmado por el momento que enviarán tropas a Groenlandia en coordinación con Dinamarca en medio de la escalada en las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su necesidad de hacerse con el control de la isla ártica.

Horas antes de una reunión de dirigentes daneses y groenlandeses con autoridades estadounidenses encabezadas por su vicepresidente, JD Vance, el gobierno de Dinamarca avanzaba un refuerzo de su presencia militar en la zona "en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN". Respondía así a las palabras de Trump en las que dejaba claro que todo lo que no fuese hacerse con el control de Groenlandia sería "inaceptable".

Así pues, los cinco mencionados países han decidido ya sumarse a la Operación Resistencia Ártica, mientras otros como España y Estonia no descartan participar. De hecho, el país báltico ha confirmado que está "contribuyendo" a la planificación de los ejercicios militares y desde Madrid han explicado que la decisión se tomará en estos días.

El citado encuentro en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y, además, sirvió para constatar —como ha evidenciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen— que la administración Trump mantiene intactas sus ambiciones sobre la isla de soberanía danesa.