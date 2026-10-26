Bruselas movilizará hasta 4.500 millones para impulsar las renovables en el Mediterráneo

La Comisión Europea acaba de presentar una nueva plataforma de inversión con la que prevé movilizar hasta 4.500 millones de euros en avales para impulsar proyectos de energías renovables y tecnologías limpias en el mar Mediterráneo, a fin de atraer capital privado, reforzar la seguridad energética del bloque y acelerar la transición ecológica en la región.

Con esos fondos, se espera movilizar hasta 25.000 millones de euros en inversiones de aquí a 2035 en energías renovables, redes eléctricas, interconexiones y tecnologías limpias, además de contribuir a la formación y mejora de las competencias profesionales de hasta 10.000 trabajadores.

En concreto, se centrará en inversiones destinadas a la generación de electricidad renovable, la producción de hidrógeno verde, las redes de transmisión y distribución eléctrica, el almacenamiento energético, las interconexiones transfronterizas y la fabricación de tecnologías limpias.

Asimismo, la Comisión ha explicado que la iniciativa buscará eliminar algunas de las principales barreras a la inversión mediante la mejora de los marcos regulatorios, la simplificación de los procedimientos de autorización y el acceso a las redes eléctricas, además de promover la formación de trabajadores y el desarrollo de cadenas de suministro locales.

Proyectos en África

Esta estrategia se alinea con los proyectos energéticos que ya está poniendo en marcha en países del norte de África, como Egipto y Túnez, a los que está destinando una inversión total de 1.600 millones de euros.

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Este programa contempla la construcción de nuevas subestaciones y líneas de transmisión para integrar la electricidad solar y eólica generada en las regiones del mar Rojo y el golfo de Suez en la red nacional, con el objetivo de reducir las pérdidas de energía y mejorar la seguridad del suministro.

De hecho, en Egipto, Bruselas está impulsando un proyecto de producción de amoniaco verde en Ain Sokhna, valorado en 575 millones de euros, cuya producción se exporta al mercado europeo, así como una instalación solar fotovoltaica híbrida de unos 430 millones de euros respaldada mediante garantías comunitarias.

A ello se suman dos proyectos eólicos en el golfo de Suez, que permitirán incorporar 500 megavatios de nueva capacidad de generación, destinados también a reforzar la futura producción de hidrógeno renovable en el país.

Por su parte, en Túnez, se está apoyando la construcción de dos plantas solares fotovoltaicas de 100 megavatios cada una, junto con sus infraestructuras de transmisión, con un respaldo europeo conjunto que supera los 170 millones de euros.