Europa financia la red que debe conectar el salto renovable de Egipto

Europa moviliza un paquete de financiación de hasta 690 millones de euros para modernizar y ampliar la red eléctrica de Egipto. Un préstamo de 600 millones de euros de EIB Global, el brazo de desarrollo del Banco Europeo de Inversiones, se combina con hasta 90 millones de euros en subvenciones de la Comisión Europea para una inversión clave que permitirá la entrada masiva de renovables en el país africano.

En concreto, el objetivo pasa por facilitar la integración de hasta 22 gigavatios de capacidad renovable en el horizonte de 2030 mediante la mejora de líneas de transmisión, subestaciones y otros activos críticos.

Y es que Egipto cuenta con zonas de alto recurso solar y eólico, especialmente en áreas como el mar Rojo y el golfo de Suez, pero la expansión renovable depende de que la red pueda absorber y transportar esa electricidad hasta los grandes centros de consumo.

Ejecución

El proyecto será ejecutado por la empresa estatal responsable del transporte eléctrico en Egipto y supone un salto cualitativo para El Cairo en su capacidad renovable.

Según los datos del gobierno egipcio, el país contaba a cierre de 2024 con algo más de 59 gigavatios de capacidad eléctrica total instalada, y la autoridad de renovables situaba a comienzos de este año su capacidad instalada en torno a los nueve gigavatios.

Con este refuerzo, Egipto recibe un importante espaldarazo en su ambición de convertirse en un hub energético regional y abre la puerta a posibles proyectos industriales asociados a electricidad limpia.