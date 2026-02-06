TRACTORADA EN OURENSE
Bulgaria apuesta por el turismo náutico con un nuevo puerto deportivo y para yates en el mar Negro

Nuevo desarrollo

Con la licitación pública del proyecto pendiente, el objetivo del país europeo pasa por convertir la isla de San Cirilo en un atractivo para el visitante

Isla de St. Kirik y Julita, Bulgaria
Isla de St. Kirik y Julita, Bulgaria

La empresa pública de puertos de Bulgaria ha asumido el reto de convertir la isla de San Cirilo, una pequeña porción de tierra dentro del mar Negro pero conectada por carretera al continente, en una zona atractiva para turistas y residentes locales.

Para lograrlo, en una isla situada frente a la turística ciudad de Sozopol, ha decidido apostar por el turismo náutico. Así, su planteamiento pasa por rehabilitar el dique existente y por construir una terminal de pasajeros para el transporte costero junto con un moderno puerto deportivo.

Mientras está pendiente la licitación pública del proyecto, las autoridades búlgaras ponen en valor la sincronización de este desarrollo portuario con el centro de arqueología subacuática de Sozopol, que acaba de ser reconocido como entidad auspiciada por la Unesco.

