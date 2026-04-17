Un buque iraní cruzó Ormuz pese al bloqueo de EEUU sobre los puertos de Irán

Al menos un carguero iraní ha logrado atravesar el estrecho de Ormuz desde la entrada en vigor del bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán, y lo ha hecho recurriendo a la fórmula que los buques utilizan para encubrir su rumbo. Con la etiqueta "para pedidos" en el sistema de información, que indica un destino abierto o pendiente de órdenes comerciales, el Neshat se ha internado en las últimas horas en el golfo Pérsico, con la misma señal que un día antes utilizaron dos petroleros de Hong Kong y China.

El Neshat, un mercante iraní de 174 metros de eslora, es el primer buque iraní que cruza Ormuz desde que Trump anunciase que la Marina estadounidense impediría el tránsito a todos los buques con origen o destino en el país centroasiático.

Se trata de uno de los cinco barcos que han utilizado este paso en las últimas 24 horas y uno de los dos que lo han hecho para entrar en la cuenca del Golfo. El otro, un granelero turco, acudió al puerto emiratí de Hamriya. En sentido inverso, cruzaron un portacontenedores de Emiratos Árabes Unidos, un buque cisterna de Hong Kong y un petrolero de Pakistán, según los datos facilitados a La Región Internacional por la empresa de desarrollo de plataformas digitales y software de servicios marítimos AXS Marine.

Este exiguo tránsito de buques podría experimentar un cambio, toda vez que Irán ha respondido al cese de los ataques de Israel contra Líbano durante diez días con el anuncio de que reabrirá "por completo" el paso mientras dure la tregua con Estados Unidos.