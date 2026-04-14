Apenas 70 buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde el inicio de la tregua

Cumplida ya la primera semana de tregua en Irán, Ormuz se mantiene en el centro de la crisis: solo 71 buques han utilizado esta semana la gran arteria del gas y el petróleo del golfo Pérsico, una cifra que supone poco más de la mitad del flujo diario de esa ruta antes de la guerra. Y, con el estrecho funcionando en modo de excepción, el bloqueo decretado por Trump no ha hecho sino agravar la situación, pues solo cinco barcos han logrado atravesar ese escollo durante sus primeras 24 horas de vigencia.

Así pues, si las cifras globales están lejos de mostrar una reapertura, el análisis del tráfico diario pone ya negro sobre blanco que los ritmos obedecen más bien a ventanas tácticas y a movimientos vinculados a decisiones políticas que a los ritmos del mercado. Con 14 y 17 cruces de graneleros, petroleros y gaseros, el sábado y el domingo pasados —coincidiendo con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad— fueron los días de mayor ajetreo, pero la constatación del fracaso de la negociación se tradujo en el paso de solo nueve barcos el lunes.

Y aunque las interrupciones del sistema de identificación de los buques impiden una fotografía completa, según la información proporcionada a La Región Internacional por la empresa de desarrollo de plataformas digitales y software de servicios marítimos AXSMarine, un total de cinco superpetroleros cruzaron el estrecho de Ormuz hasta el fin de semana, sin que posteriormente se haya registrado ningún otro paso. En cuanto a los portacontenedores, la actividad sigue dominada por embarcaciones vinculadas a Irán, con una participación mínima de las grandes navieras globales.

Frente a estos datos, el mando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha asegurado que ningún buque iraní logró superar el bloqueo y que hasta seis embarcaciones se dieron la vuelta cumpliendo las órdenes del personal norteamericano desplegado.