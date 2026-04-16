Trump anuncia que Israel dejará de bombardear Líbano durante diez días

Con la crisis en Líbano como uno de los principales escollos de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y sobrepasado ya el ecuador de la tregua, el presidente Trump se ha lanzado a anunciar que Israel pondrá también en pausa la masacre que está perpetrando en el país mediterráneo, por la que se ha cobrado más de 2.150 vidas en apenas dos semanas.

Así es que, pocas horas después de que un nuevo ataque del país hebreo sobre Líbano segara la vida de una decena de personas, entre ellas dos niños, Trump ha celebrado la consecución de un alto el fuego durante diez días que comenzará justo a la medianoche en esa zona de Oriente Próximo.

Además, a través de su red social, el inquilino de la Casa Blanca ha avanzado que su administración mediará para que Tel Aviv y Beirut alcancen "una paz duradera", toda vez que ya se ha dado un paso muy importante al sentar a ambos países en Washington "por primera vez en 34 años".

Y mientras Trump escribía vanagloriándose de sus esfuerzos por solucionar conflictos, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparecía ante los medios reproduciendo las amenazas que el propio mandatario vertió contra Irán hace poco más de una semana: la destrucción de su infraestructura civil en caso de que las autoridades iraníes no acepten llegar a un acuerdo.

Crisis en Líbano

Poco antes de que Trump hiciera público el acuerdo de tregua, un portavoz del gobierno de Turquía ya había advertido de que los continuos ataques de Israel en Líbano, que "forman parte de su expansionismo", constituyen "el mayor obstáculo" para las negociaciones en curso y para "la estabilidad" de la región al completo.

Además, a la vista de la magnitud de los bombardeos que el país hebreo está ejecutando en su vecino del norte, países como Italia ya anunciaron la suspensión de sus acuerdos de defensa con el gobierno de Benjamin Netanyahu.