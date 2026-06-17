En busca de un socio para Maserati

Stellantis está buscando un socio para reforzar la marca Maserati. A pesar de que el grupo da prioridad a sus marcas estadounidenses Jeep y Ram, la planta de Cassino, donde se fabrica tanto la marca de lujo como Alfa Romeo, no está a la venta.

Es más, por el momento hay dos posibles socios con los que la empresa está manteniendo conversaciones para que se hagan con menos del 49% de la firma. En todo caso, la estrategia para la marca del tridente no se hará pública hasta finales de este año, según los planes avanzados por el consejero delegado del grupo, Antonio Filosa.

Lo que sí ha despejado, en cambio, es que no habrá ningún cierre de fábricas en Italia. Al contrario, el compromiso de Stellantis —que ha reiterado hoy su CEO— es que, con el horizonte de 2030, se llevarán a cabo inversiones en las plantas que la compañía tiene en el país por valor de 5.000 millones de euros.