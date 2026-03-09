Caídas importantes en las bolsas de Asia-Pacífico mientras en Europa se moderan las pérdidas
Los mercados de Japón y Corea del Sur registraron los mayores descensos y Wall Street también baja
Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico han cerrado este lunes en negativo, con fuertes caídas del 5,96% en el índice Kospi de la bolsa surcoreana, del 5,2% en el caso del selectivo Nikkei de la bolsa de Tokio, así como en los mercados de Sidney (-2,85) y Yakarta (-3,27). En Europa las pérdidas se moderaron tras las fuertes caídas de la semana pasada, aunque los principales mercados volvieron a registrar una sesión en negativo.
Las fuertes subidas del precio del petróleo y el dato de inflación de China (+1,3%), peor del esperado, impulsaron a la baja los mercados en Asia. Además de los ya indicados, también registraron pérdidas la bolsa de Hong Kong (-1,4%) y la de Shangai (-0,7%). Por su parte, el índice CSI 300, que sigue a las 300 mayores empresas de las dos bolsas continentales chinas, perdió este lunes casi un 1%.
En Europa, las caídas de los principales índices estuvieron por debajo del 1%, con el CAC 40 francés encabezando las pérdidas (-0,98%), seguido por el Dax alemán (-0,83%) y el Ibex 35 (-0,76).
La jornada bursátil también se abrió con fuertes pérdidas en la bolsa de Nueva York, donde el Dow Jones perdía 800 puntos a primera hora, aunque posteriormente las caídas se moderaron y a primera hora de la tarde ya caía menos de un 1%.
