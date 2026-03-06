Las principales bolsas europeas cierran la semana con pérdidas superiores al 6%

La última jornada bursátil de la semana se cerró en las principales bolsas europeas con pérdidas que superaron el 6% en total durante las cinco sesiones celebradas tras el inicio de la guerra en el Golfo el pasado sábado. La única gran bolsa europea que cerró por debajo de esas pérdidas fue la de Londres, que se dejó un 5,72%.

Madrid lidera las caídas semanales en los parqués europeos después de caer un 1% este viernes, con lo que acumula unas pérdidas del 7,01% a lo largo de la semana para situarse en los 17.704 puntos.

Al resto de plazas europeas no les fue mucho mejor. La bolsa de París se dejó esta semana un 6,8% de su valor, mientras que Fráncfort ha perdido el 6,53% y Milán el 6,44.

Petróleo y gas siguen subiendo

En cuanto a los precios del petróleo, el barril de Brent --de referencia en Europa-- subía más de un 6,65% al cierre de la sesión europea, hasta los 91,12 dólares, cota que no se registraba desde abril del año pasado. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 89 dólares, un 9,97% más.

Por su parte, los contratos de futuros europeos del gas natural, negociados en la plataforma holandesa TTF, alcanzaban los 52,53 euros por megavatio hora, un 3,55% más.

Ante la incertidumbre geopolítica, el oro, activo refugio por excelencia, ha mantenido su valor previo al inicio del conflicto en Oriente Medio y se mantiene en la cota de los 5.150 dólares, aunque ha llegado a tocar los 5.400 a lo largo de la semana. Por su parte, La plata, mucho más sensible, caía más de un 6% sobre los valores del viernes pasado y se posicionaba sobre los 72 dólares la onza.

Ligera subida del bitcoin

Sin embargo, el bitcoin, activo considerado de riesgo, es uno de los pocos valores de inversión que mejora su posición esta semana. La criptomoneda sube un 2% en los últimos siete días y, aunque llegó a rozar los 74.000 dólares, cotiza próximo a los 69.000.

En cuanto al mercado de divisas, el dólar también está haciendo lo propio. El tipo de cambio entre el euro y la divisa estadounidense se negocia ahora a 1,158 dólares por cada euro, frente a los 1,182 a los que se intercambiaba hace una semana.