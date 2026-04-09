Calma en las bolsas tras las ganancias de ayer mientras el petróleo vuelve a subir

La jornada de hoy en las bolsas mundiales transcurre con ligeras pérdidas en los mercados más importantes, después de una jornada de ayer con fuertes alzas, especialmente en Europa y Asia. La fragilidad de la tregua que comenzó ayer en la región del Golfo no parece afectar demasiado a las bolsas por el momento, aunque donde sí se ha reflejado es en el precio del petróleo que vuelve a rondar los 100 dólares el barril después de las caídas que se produjeron ayer, tras el anuncio del alto el fuego.

En Asia, las bolsas cerraron hoy con pérdidas que no alcanzan el 1%, con excepción del índice Kospi coreano, que perdió un 1,6% después de ser ayer el que más subió en la región. El Nikkei hoy perdió un 0,7% y el Hang Seng de Hong Kong descendió un 0,5%.

En Europa el panorama es muy similar cuando la mayoría de mercados están a punto de cerrar. El único de los índices importantes que registra pérdidas ligeramente superiores al 1% es el DAX alemán. El resto se mantienen con descensos sobre el 0,5%. En Wall Street el Dow Jones ha abierto también con ligera tendencia a la baja y pierde un 0,3%, mientras que el Nasdaq apenas pierde un 0,2%.

Vuelve a subir el crudo

En los mercados de los países del Golfo tampoco se registraron grandes movimientos, con excepción de Dubái donde hubo una caída del 1,5 después de la subida de ayer del 6%. En Arabia Saudí y Abu Dhabi los mercados permanecieron prácticamente planos.

En cuanto al petróleo, el barril de Brent repunta hoy más de un 4% para situarse en los 99 dólares, mientras que el crudo West Texas ya ha superado la barrera de los 100 dólares, al subir hoy más de un 7% hasta los 102,5 dólares por barril.