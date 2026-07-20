Canadá se alía con Airbus para aumentar la producción de combustible sostenible para aviones

Air Canada y Airbus han anunciado la creación de una plataforma conjunta con el objetivo de ampliar la producción y demanda de combustibles de aviación sostenibles a escala comercial en el país norteamericano, a través de una inversión conjunta de unos 8,7 millones de euros.

Además, ambas compañías esperan que la colaboración con socios gubernamentales continúe, de cara a para fomentar la producción de este tipo de combustible en suelo canadiense.

Y, como complemento, la iniciativa conjunta también introduce un mecanismo para estimular la reducción de emisiones de los viajes corporativos; si bien se trata de un acuerdo a largo plazo, a cinco años.

Estos anuncios se presentan junto con un informe que destaca el importante potencial de Canadá para liderar la producción de biocombustibles para aeronaves.

En concreto, apunta que aumentar la producción de combustible sostenible para aviones hasta cubrir el 40% de la demanda canadiense añadiría unos 20.000 millones de euros al PIB nacional y crearía 140.000 empleos en los sectores agrícola, forestal y urbano.

"La alianza entre Air Canada y Airbus actúa como un catalizador inmediato para impulsar estos beneficios económicos multimillonarios, al tiempo que fomenta el desarrollo de un ecosistema nacional de combustible sostenible", ha destacado el fabricante de aviones.