Canadá busca expertos en construcción marina para la renovación del litoral de Mulgrave

Mulgrave, una pequeña población canadiense de apenas 20.000 habitantes en Nueva Escocia, apuesta por la náutica recreativa. Y, para ello, busca propuestas de expertos en construcción marina que puedan llevar a cabo un proyecto de diseño y construcción de su puerto en McNairs Cove, así como la renovación de su litoral.

Actualmente, su frente marítimo consta de un rompeolas deteriorado junto a los restos de un muelle antiguo y un pequeño faro, pero el ayuntamiento pretende demoler esas estructuras y rehabilitar la costa, además de instalar muelles flotantes protegidos por un nuevo dique de 61 metros de longitud. Todo ello, cumpliendo con los estándares de seguridad, accesibilidad y rentabilidad, así como apostando por unos materiales que minimicen el mantenimiento a largo plazo.

Al espigón, según el criterio del municipio, se llegaría a través de una pasarela de grava de cinco metros de ancho cuyo recorrido estará acompañado de un pasamanos de madera, y que conectaría con un sendero a lo largo de la costa que también debe ser rehabilitado. En todo caso, la piedra necesaria para este nuevo rompeolas será suministrada por la empresa local Martin Marietta Materials, de modo que no tendrá coste alguno para el contratista, que únicamente deberá recogerla en su cantera.

El plazo para presentarse a este concurso, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional, concluye el próximo 26 de marzo, si bien se ha habilitado un período de visitas a la zona —de carácter obligatorio— que concluye a finales de este mismo mes. A finales de abril se hará público el proyecto que resulte seleccionado para llevar a cabo esta nueva marina en Canadá.