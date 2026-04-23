Canadá invierte más de dos millones de dólares para buscar minerales críticos en el Ártico

Los gobiernos de Canadá y de la región de Nunavut invertirán 2'45 millones de dólares para realizar trabajo de campo geológico en la isla de Baffin, ubicada en la zona ártica del país, con el objetivo de encontrar minerales críticos que puedan ayudar a desarrollar industrias de alto valor añadido en el país, según explica un comunicado del gobierno canadiense.

El objetivo de esta financiación es respaldar el trabajo liderado por la oficina de geociencias Canadá-Nunavut (CNGO), que incluye trabajo de campo geológico en el centro-sur de la isla de Baffin, análisis de datos geoquímicos recopilados mediante herramientas de inteligencia artificial y la publicación de los resultados.

Estos territorios poseen un importante potencial para el desarrollo de minerales críticos. Nunavut cuenta con yacimientos conocidos de 23 de los 34 minerales críticos incluidos en la lista canadiense de minerales críticos, entre ellos hierro de alta pureza, que actualmente se extrae en la mina Mary River, en el norte de la isla de Baffin, y depósitos conocidos de níquel, cobre, elementos del grupo del platino y uranio.

Desarrollo de Nunavut

Además, se espera que el proyecto genere nuevos datos geocientíficos sobre el potencial mineral del granito de Cumberland, existente en la isla. Estos resultados ayudarán a orientar la exploración futura, atraer inversión privada y contribuir al desarrollo económico de Nunavut, en consonancia con la estrategia de minerales críticos desarrollada por el gobierno canadiense.

Los minerales críticos tienen aplicaciones importantes en productos de defensa y médicos, así como en tecnologías de la información y la comunicación y tecnologías verdes de próxima generación, incluyendo la producción de energía verde y vehículos eléctricos.