Casablanca licita nueve estaciones para su futura red de tren metropolitano

Estación de Casa Voyageurs, uno de los principales nodos ferroviarios de Casablanca

Con una inversión que ronda los 37 millones de euros, Marruecos ha abierto una licitación para construir nueve estaciones vinculadas al futuro tren metropolitano de Casablanca.

En concreto, el departamento nacional de ferrocarriles ha convocado un procedimiento dividido en dos lotes para llevar a cabo las actuaciones en el eje que conecta Mohammedia, Casablanca y Nouaceur.

Los trabajos abancan principalmente la construcción de los edificios, así como la puesta en marcha de las estructuras y elementos de obra civil asociados a las nuevas instalaciones ferroviarias, en un plazo de 18 meses desde la adjudicación.

Y es que, en el marco de un nuevo ciclo de expansión en el que Marruecos ha decidido destinar 2.160 millones de euros, Casablanca pretende mejorar las conexiones entre zonas residenciales, industriales, logísticas y el aeropuerto Mohammed V.

La convocatoria abierta ahora, cuyo plazo para concurrir termina el 18 de agosto, está dirigida a constructoras y consorcios con experiencia en estaciones, estructuras de hormigón y acero y obras en entornos ferroviarios.