España sacará a licitación contratos de mantenimiento de casi 3.670 kilómetros de carreteras

El gobierno de España destinará un total de 1.006 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de conservación en casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales, de los cuales más de la mitad se corresponden con autovías, en veinte provincias de diez comunidades autónomas.

Para ello, tras la aprobación por parte del consejo de ministros, se licitarán seis contratos de mantenimiento de las vías, que se dividirán a su vez en 29 lotes.

Según los datos que ha hecho públicos el ministerio de Transportes, la duración de los contratos será de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional por un máximo de nueve meses; y su objetivo es permitir que la infraestructura disponga de "las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles". Así pues, entre las obligaciones previstas se recogen actuaciones vigilancia, gestión de incidencias, vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial.

Pero además, las empresas que resulten adjudicatarias deberán presentar un plan de descarbonización durante los seis primeros meses de contrato, a fin de introducir medidas de compensación de emisiones que den como resultado "un balance neutro en carbono" durante la duración del contrato.

Reparto geográfico

Atendiendo a la distribución de las inversiones, Cataluña será objeto de la mayor inversión, con más de 216 millones de euros distribuidos entre sus cuatro provincias; mientras Castilla y León se sitúa en segunda posición con un gasto superior a los 188 millones de euros para actuaciones en cuatro de sus demarcaciones: Burgos, León, Valladolid y Soria.

Muy cerca, Castilla-La Mancha contará con una partida autorizada que roza los 184 millones de euros, repartidos entre Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real; mientras que Aragón dispondrá de cerca de 149 millones de euros para invertir en Zaragoza.

El resto de los fondos se distribuyen entre la Comunitat Valenciana, con unos 84 millones; Madrid, con casi 61 millones; La Rioja, con poco más de 45 millones; Asturias, por encima de 32 millones; Galicia, con prácticamente 26,5 millones; y Andalucía, que supera los 20,4 millones de euros.