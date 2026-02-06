La gran banca española cierra 2025 con una subida del 7% y un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros

Los grandes bancos españoles han conseguido cerrar el año 2025 con unos beneficios que, en conjunto, ascienden a los 34.000 millones de euros; una cifra que supera en un 7% lo cosechado el ejercicio precedente y que las principales entidades financieras relacionan con su actividad comercial a pesar del escenario de tipos de interés bajos.

Además, los seis bancos presentes en el Ibex 35 —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter— han profundizado a lo largo del pasado año en sus planes de contención de gastos a través de la digitalización, lo que se ha traducido en una mejora de su eficiencia que les ha permitido alcanzar niveles de rentabilidad inéditos desde hace años.

Con todo, aproximadamente el 70% de esos resultados vienen motivados por los números que han presentado los dos gigantes, Santander y BBVA, que han alcanzado unos beneficios récord de 14.101 y 10.511 millones de euros respectivamente con dos estrategias diferentes.

Divergencias Santander-BBVA

En cuanto a la entidad que dirige Ana Botín, su beneficio superó el cosechado en 2024 en un 12%; y su rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) fue del 16,5% excluyendo AT1 (el coste de la deuda).

Así es que Santander se ha lanzado a la compra del estadounidense Webster Bank por unos 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros) con el objetivo de lograr que la rentabilidad se impulse hasta el 20% a cierre de 2028, y dio inicio a una recompra de acciones de 5.000 millones de euros para completar el compromiso de destinar a ese programa 10.000 millones a cargo de los resultados y de su exceso de capital.

Se trata de una estrategia diferente a la seguida por BBVA, que ya vendió la mayor parte de su negocio en Estados Unidos hace cinco años. Para su presidente, Carlos Torres, fue la decisión correcta, puesto que vino acompañada de grandes resultados.

De hecho, en el año de su fallida OPA sobre el Banco Sabadell, las ganancias del banco mejoraron un 4,5% y su rentabilidad alcanzó el 19,3%. Su margen bruto, además, se elevó un 4,1% hasta los 36.931 millones de euros, incluyendo una subida del 4% del margen de interés (26.280 millones de euros) y un alza del 2,8% de las comisiones netas (8.215 millones de euros).

Otros bancos

En paralelo, Caixabank ha dado cuenta de unas ganancias de 5.891 millones de euros en 2025, lo que supone una subida del 1,8%, y ha presentado unos buenos índices de rentabilidad (17,5%) y eficiencia (39,4%).

Por su parte, Sabadell ha registrado un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos debido a unos impactos extraordinarios en 2024 de 109 millones de euros sin los cuales el rendimiento habría aumentado un 3,4%, y ya ha anunciado una recompra de acciones por 800 millones de euros. Por lo demás, la rentabilidad del grupo se colocó en el 14,3% al término del ejercicio, con la previsión de subir al 14,5% en 2026 sin tener ya en cuenta TSB, su filial británica, que va a pasar a formar parte de Banco Santander. De hecho, el CEO de esta entidad, Marc Armengol, dará el relevo a César González-Bueno como consejero delegado de la entidad catalana.

De su lado, Bankinter informó de un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año precedente. Otros datos: su margen bruto fue de 3.047 millones de euros, un 5% más; mientras que el margen de intereses se contrajo un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros. El RoTE alcanzó el 20%, si bien la ratio de eficiencia se redujo hasta el 36,09%.

Por último, Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. El margen de intereses cerró en los 1.495 millones de euros, un 1% más, y el margen bruto creció un 2,6%, hasta 2.095 millones. La ratio de eficiencia del banco de origen andaluz se elevó al 45,5%, mientras el RoTE se mantuvo en el 9,8%. En este escenario, ha anunciado un aumento del pago de dividendos del 60 al 70%, así como la posibilidad de destinar un 25% adicional de su beneficio a la remuneración, alcanzando así el 95% de payout.