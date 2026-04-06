El CEO de JPMorgan advierte: "Estados Unidos necesita a Europa para tener éxito, y actualmente va por mal camino"

El consejero delegado del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, considera que las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos y Europa deben reconstruirse, ya que "EEUU necesita a Europa para prosperar" y recuerda que ambas regiones siguen siendo los dos principales motores de la economía mundial, con intercambios comerciales cercanos al billón de dólares en 2025.

"Si bien Estados Unidos y Europa tienen diferencias reales, creemos que una Europa más fuerte, tanto militar como económicamente, beneficia a Estados Unidos", indica Dimon en su carta anual a los accionistas del banco. El CEO realiza un amplio análisis en el que alaba el "logro extraordinario" que supuso la creación de la UE, pero también señala las debilidades de un sistema que ha llevado a que el PIB europeo suponga actualmente el 70% del estadounidense, cuando a principios de este siglo el porcentaje alcanzaba el 90%.

Dimon apunta que los países de la UE han creado "nuevas capas de burocracia" que han reducido la innovación, el crecimiento y la inversión en el continente. A su juicio, esta situación persistirá a menos que haya un drástico cambio de rumbo por parte de los líderes europeos. "Sin una nueva dirección para la UE, sus principales empresas globales se debilitarán ante la fuerte competencia estadounidense y china. El principal perjudicado en todo esto será Europa y todos sus ciudadanos, y también afectará a Estados Unidos", indica Dimon.

Uno de los puntos clave para este nuevo desarrollo es la industria de defensa. Dimon reconocer que "casi todos" los países europeos han aumentado drásticamente sus presupuestos en este ámbito y esto les ha llevado a cumplir sus compromisos con la OTAN. Sin embargo, Dimon considera que la base industrial de la defensa europea aún no está a la altura, ya que "se necesita una capacidad de producción duradera, una adquisición coordinada y una fabricación de doble uso que sirva tanto al sector comercial como al de defensa",

En este sentido, Dimon indica que Europa no debería competir con EEUU en la producción a gran escala de ingenios militares sofisticados como submarinos nucleares, aviones avanzados, inteligencia militar o satélites, pero sí debería centrarse en la fabricación eficiente de tanques, drones o armamento. Añade, además, que un enfoque transatlántico para la producción de equipos de defensa proporcionará "mayor escala, mayor intercambiabilidad y mayor capacidad que cualquier modelo individual".

Deberes para Estados Unidos

El CEO de JPMorgan apunta también que Estados Unidos debería ayudar a Europa a tomar medidas para revertir su declive y fortalecer su economía. Además, indica que aunque sea una "posibilidad remota" sería adecuado que EEUU negociase con Europa un gran acuerdo de libre comercio, ya que se podrían establecer reglas globales para acceder a más del 40% de mercado mundial y "fortalecería la cohesión de los aliados occidentales frente a la presión autocrática".

Dimon recuerda que ya hace una década hubo un intento de un pacto de estas características con la propuesta del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (T-TIP). Señala que habría que resolver problemas complicados como los referidos a asuntos fiscales y regulatorios sobre los servicios digitales, así como en cuestiones que afectan a la agricultura. "Sin embargo, con esfuerzo, todas estas preocupaciones podrían resolverse. Y los beneficios serían enormes. Lograr grandes cosas nunca es fácil", concluye en su análisis.

Así las cosas, el principal directivo de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo concluye en su misiva: "Estados Unidos necesita a Europa para tener éxito, y actualmente va por mal camino".