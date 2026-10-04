China amplía su ofensiva minera en África con nuevas inversiones en minerales críticos

Litio en Mali, cobalto y cobre en el Congo, zinc y plata en Eritrea, oro en Ghana, hierro en Guinea... La presencia china se extiende ya por buena parte del mapa minero de África y cubre algunas de las materias primas más codiciadas por la industria mundial, en algunos casos por su importancia para la tecnología y, en otros, por su valor en el mercado.

Si bien la presencia de compañías procedentes del gigante asiático se remonta a finales del siglo pasado, en los últimos años Pekín ha reforzado su posición en el continente africano, en plena carrera mundial por los minerales críticos, con una nueva oleada de inversiones que persigue garantizarse el suministro de estos recursos estratégicos para las baterías, las redes eléctricas y la industria tecnológica.

El último movimiento se ha producido en Zimbabue. Sinomine, el grupo chino propietario de una de las principales explotaciones de litio del país, acaba de anunciar que comenzará a extraer tantalio y niobio, dos metales utilizados en electrónica avanzada, del mismo yacimiento. Para ello, el pasado viernes empezó a construir una segunda planta —que prevé que pueda entrar en funcionamiento el año próximo—, con capacidad para tratar unas 450.000 toneladas al año y producir entre 500 y 600 toneladas de concentrado.

Pero apenas cuatro días antes de comenzar esas obras en Zimbabue, la misma empresa puso en producción otra planta de procesamiento, esta vez en Zambia y centrada en el cobre, como parte de un proyecto en el que ha comprometido algo más de 500 millones de euros. Esa inversión se suma a su actividad en Namibia, donde recupera metales como el germanio a partir de una fundición adquirida previamente.