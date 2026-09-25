Canadá reúne 800 millones de euros para abrir una nueva mina de cobre y paladio

Canadá ha logrado reunir financiación pública y privada por algo más de 800 millones de euros para poner en marcha una nueva mina de cobre y paladio. El proyecto, situado en la provincia de Ontario, pretende reforzar el suministro norteamericano de dos metales considerados estratégicos y reducir la dependencia de productores como China, Rusia y Sudáfrica.

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Según el desglose de la promotora, Generation Mining, construir la mina y llevarla hasta la fase operativa exigirá inicialmente unos 617 millones de euros, mientras el resto de los fondos permitirá cubrir posibles desviaciones de costes, garantías y otras obligaciones vinculadas al proyecto.

Marathon, como se denomina la explotación, será una mina a cielo abierto con una vida de aproximadamente trece años, durante los cuales se producirán unas 241.000 toneladas de cobre y 67 toneladas de paladio, además de cantidades menores de platino, oro y plata.

La operación cierra además una parte importante del circuito industrial dentro del propio país, pues una de las mayores compañías mundiales en el ámbito de las materias primas se ha comprometido a comprar la producción. Se trata de la multinacional suiza Glencore, que tratará buena parte del mineral en su fundición de Québec, la única planta de procesamiento de cobre de este tipo que permanece operativa en Canadá.

Ahora, una vez cerrada la financiación con los últimos 212 millones de euros que necesitaba, la minera prevé iniciar los primeros trabajos para su construcción durante el último tramo del año. En esta fase, se prevé que el proyecto genere unos 800 puestos de trabajo, que pasarán a ser 450 una vez la explotación entre en funcionamiento.