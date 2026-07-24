El lujo europeo cambia su centro de gravedad: Estados Unidos y Europa toman el relevo de China

El mapa del crecimiento del lujo europeo ha cambiado. Estados Unidos y Europa han ganado peso como principales fuentes de expansión del sector, mientras China conserva una elevada importancia comercial, pero aporta una parte mucho menor del crecimiento que hace una década.

Según un análisis del banco de inversión suizo Julius Baer, los consumidores estadounidenses han generado aproximadamente el 38% del crecimiento orgánico de las ventas desde 2019, mientras que los europeos han contribuido con otro 21%, al tiempo que Corea del Sur y Oriente Próximo han aportado conjuntamente alrededor del 13%, consolidando una base de demanda más diversificada.

China sigue representando cerca del 25% de los ingresos del sector, pero solo ha aportado un 6% del crecimiento orgánico desde comienzos de la década. El contraste con el ciclo posterior a la crisis financiera de 2008 es significativo: entre entonces y mediados de la década de 2010, los consumidores chinos supusieron aproximadamente el 34% del crecimiento de las ventas.

Desde entonces, "el crecimiento ha estado impulsado cada vez más por los mercados occidentales", señala Aleksandra Marcinkowska, estratega de renta variable de Julius Baer, que considera que este desplazamiento permite al sector crecer sin depender exclusivamente de una recuperación plena del consumo chino, aunque no elimina su sensibilidad a la evolución de esa economía.

Perspectiva de mejora

Con la vista puesta en el futuro inmediato, el último informe de la entidad helvética prevé perspectivas de mejora para el sector. De hecho, aguarda que el beneficio por acción crezca un 12,8% en 2026 después de dos años consecutivos de contracción, y revisa también al alza las estimaciones de resultados a doce meses.

Pese a ello, todavía no da por consolidada la recuperación en el lujo europeo. Los títulos analizados siguen cotizando con un descuento de entre el 10 y el 25% respecto a los niveles previos al conflicto en Oriente Próximo; una señal de que el mercado mantiene dudas sobre la continuidad de la demanda y la estabilidad de los márgenes a la espera de que compañías como Louis Vuitton, Hermès o Kering den a conocer sus resultados semestrales.