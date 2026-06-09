China pone en marcha un megaproyecto en el tercer río más largo del mundo

China ha iniciado la construcción de una nueva gran vía fluvial en el río Yangtsé, el tercero más largo del mundo, a fin de aumentar la capacidad de transporte por esta ruta. Se trata del principal eje logístico interior del gigante asiático, de modo que la intervención se concibe como un proyecto estratégico que contará con una inversión que roza los 10.000 millones de euros.

Obras para construir la nueva esclusa en el río Yangtsé, en China | Xinhua

El objetivo de Pekín es construir una nueva esclusa que tendrá cinco niveles y doble vía, así como unos canales de acceso de 6,7 kilómetros, en unas obras que se prolongarán durante más de nueve años.

Una vez terminada, la infraestructura debería elevar el tráfico anual en el área de las Tres Gargantas hasta los 336 millones de toneladas, lo que supone casi el doble de la capacidad actual.

Esclusa en el río Yangtsé, en China | Xinhua

Se trata del primer gran proyecto nacional que arranca dentro del período del XV Plan Quinquenal chino, de modo que los medios oficiales del país que dirige Xi Jinping señalan que se trata de una muestra de hacia dónde se dirigirá la inversión pública: la conectividad interior y la mejora de la competitividad logística aparecen así en primer plano.