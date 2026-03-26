El club Trident de IGY Marinas ofrece garantías de amarre a los superyates en los mejores puertos

La empresa iGY Marinas ha anunciado que su programa de membresía, el club IGY Trident, ha incorporado nuevas funcionalidades entre las que se encuentra garantizar el amarre en los puertos deportivos internacionales más cotizados para los superyates de 24 metros o más, que cada vez tienen más dificultades para poder reservar con antelación suficiente estos amarres dada la alta demanda existente, sobre todo en temporada alta.

Trident introduce un nuevo modelo de propiedad de yates basado en el acceso garantizado, la seguridad operativa y una red de soporte global totalmente integrada. Los miembros del club se benefician de prioridad y, en muchos casos, de acceso garantizado a la cartera de puertos deportivos de primera categoría de IGY, que abarca el Mediterráneo, el Caribe y la costa este de Estados Unidos, incluyendo destinos clave como Miami, Cannes y Porto Cervo, según explica IGY Marinas a través de un comunicado.

El resultado es un nivel de previsibilidad y flexibilidad cada vez más difícil de alcanzar en el mercado hoy en día. “En el entorno náutico actual, el tiempo y la certeza se han convertido en activos cruciales”, afirma Gili Wojnowich, directora ejecutiva de Trident para IGY Marinas. “Trident se creó para simplificar las operaciones de los yates y proporcionar un marco consistente y fiable que permita a los propietarios y sus equipos planificar y viajar con total confianza”.

Trident transforma una limitación en una ventaja estratégica. Al garantizar el acceso a través de la red global de IGY, el programa permite a propietarios, capitanes y oficinas familiares operar con mayor previsión, eficiencia y control. Esto elimina la incertidumbre tradicionalmente asociada a la navegación de temporada.

Soporte integral

Más allá del amarre, Trident se estructura como una plataforma de soporte integral diseñada para optimizar todos los aspectos de la propiedad y la operación de un yate.

Los miembros se benefician de un ecosistema cuidadosamente seleccionado de socios y servicios globales, que incluye soluciones de aviación privada con conectividad perfecta entre yates y aeropuertos, programas de suministro de combustible con servicios de asesoramiento 24/7 y formación avanzada para la tripulación, con los estándares de hospitalidad de cinco estrellas.

Trident también va más allá de las operaciones, ofreciendo acceso a una comunidad global discreta y selecta de propietarios y gestores con intereses afines.

Acceso privilegiado a eventos

La membresía proporciona acceso privilegiado a un calendario de eventos culturales y deportivos de relevancia internacional, como Art Basel, el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, la Copa América y el Festival de Cine de Cannes. Además, se ofrecen encuentros exclusivos por invitación y experiencias a medida diseñadas específicamente para la comunidad Trident, junto con una programación de destinos de primer nivel en los puertos deportivos IGY de todo el mundo.

El programa ha tenido una gran acogida entre propietarios, capitanes y family offices, quienes valoran diferentes aspectos de su oferta. El amplio atractivo del Trident Club ha contribuido al creciente número de membresías plurianuales, reforzando la posición de Trident no como un lujo discrecional, sino como un componente esencial de la propiedad de yates moderna.