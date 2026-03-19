El sector náutico se cita en el salón de Palm Beach, que mostrará yates valorados en 1.200 millones de dólares

El Salón Náutico Internacional de Palm Beach, que se celebra desde 1982, tendrá su cita este año del 25 al 29 de marzo en la zona de Flager Drive, en el centro de West Palm Beach (Florida). Se trata de uno de los eventos del sector más importantes a nivel internacional y este año se prevé que estarán disponibles yates y accesorios por un valor de unos 1.200 millones de dólares.

El evento supone un motor económico para la comunidad de Palm Beach y la región de los tres condados del sur de Florida. Un informe realizado en 2022 reveló un impacto económico estatal estimado en más de 1.050 millones de dólares. En las últimas ediciones se registraron unos 55.000 visitantes al evento y el volumen de ventas superó los 700 millones de dólares.

El salón es organizado por la Asociación de Industrias Marítimas del Condado de Palm Beach y producido por Informa Markets. En la edición de este año, los asistentes podrán ver y adquirir todo tipo de embarcaciones, desde lanchas neumáticas de 2,4 metros hasta superyates con más de 90 metros de eslora. En la zona de Palm Harbor se podrá acceder a un muelle exclusivo donde estarán atracados grandes yates de lujo, que podrán ser observados por los visitantes.

Los asistentes al evento podrán disfrutar, además, de una importante oferta de ocio vinculada al sector náutico, que incluye desde una la posibilidad de vivir una experiencia VIP hasta la AquaZone, que ofrece distintas opciones de diversión como el flyboard. Además, el público dispondrá de una variada oferta gastronómica, con opciones de platos de distintas partes del mundo y, por supuesto, con todo tipo de productos del mar disponibles. Además, los interesados podrán asistir a distintas conferencias y seminarios sobre el sector náutico y la pesca.