Colombia aumenta en un 35% el arancel a las importaciones del sector siderúrgico y del metal

La imposición de nuevos aranceles a distintas áreas de producción parece haberse convertido en costumbre y no solo para el presidente norteamericano, Donald Trump. En esta ocasión ha sido el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha firmado un decreto por el que se impone un arancel suplementario del 35% para las importaciones de productos clave del sector siderúrgico y metalmecánico.

Según señala un comunicado de la Presidencia de Colombia, el objetivo de esta nueva tasa a las importaciones es disminuir el "impacto negativo" que supone para estos sectores industriales del país caribeño traer estas mercancías de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes como China, Rusia Turquía e India.

El sector siderúrgico representa cerca del 10% del PIB industrial del país y es un motor de empleo que genera aproximadamente 45.000 puestos directos e indirectos, además de contribuir a la dinamización de más de 25.000 proveedores en todo el país. Junto al sector metalmecánico, suministra "insumos esenciales para la construcción, las infraestructuras, la energía, el transporte, los bienes de capital y la transición energética", según señala el decreto que acaba de emitirse.

Vigencia de un año

Entre las partidas específicas que quedan amparadas por este nuevo arancel se encuentran las barras, perfiles y tubos; los alambres, alambre de púas y manufacturas de alambre; y otros productos de hierro, acero y aluminio. El decreto tendrá una vigencia de un año, desde su entrada en vigor y, posteriormente, se evaluará el impacto de la medida para determinar los pasos a seguir.

Desde Presidencia de Colombia se indica que, además de su peso económico, la industria siderúrgica colombiana es pionera en la economía circular, al reciclar anualmente más de 1,2 millones de toneladas de chatarra. "Al fomentar la producción nacional, el gobierno también impulsa procesos productivos más sostenibles y reduce la dependencia de insumos primarios importados".