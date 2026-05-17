La consultora suiza MMG se instala en Barcelona: "Continuaremos abriendo mercado en España"

MMG, una consultora suiza reconocida por su enfoque innovador en la gestión, acaba de instalarse en España. El destino elegido ha sido Barcelona, aunque su director, Pascal Bänninger, cree que es "solo el inicio". Si las expectativas se cumplen y el business case funciona, Madrid será la siguiente chincheta en un mapa que incluye también Zúrich y Viena. "Continuaremos abriendo mercado en España", ha avanzado a La Región Internacional.

"Son dos ciudades interesantes, bien posicionadas en Europa y con acceso a los mercados internacionales", ha apuntado sobre las dos principales urbes españolas, tras destacar la solidez y el crecimiento de la economía de este país entre los factores que influyen en este desembarco.

De inicio, la balanza se inclinó a favor de la ciudad condal debido a su encuadre en sectores más relacionados con la innovación —Barcelona es uno de los hubs europeos en esta materia— y el ámbito farmacéutico-sanitario, dos de los polos en los que pone su atención la consultora boutique helvética junto con el de la banca y las aseguradoras.

Con esas áreas en mente, Bänninger sitúa en su radar a las grandes compañías multinacionales, pero también busca pymes y family offices. "Suelen tener menos presupuesto para consultoría, pero hay proyectos muy interesantes", explica, antes de detallar que aspira a trabajar con empresas españolas en el desarrollo de sus ideas hacia el mercado. Si bien comenzará operando con firmas globales —o con base en Suiza y oficinas en España—, confía en que las fortalezas de MMG le servirán para abrirse paso en el ámbito de la consultoría en el país.

De hecho, el plan de expansión de su compañía contempla varias fases de penetración en el mercado, de modo que los cálculos pasan por que "un tercio" de la facturación de MMG provenga de su pata española en un horizonte aproximado de tres años.

Conexión con Latinoamérica

Bänninger, cuyo desempeño profesional le ha llevado antes a Ecuador, no desdeña las opciones que puede abrir España a la hora de servir como puente hacia el mercado latinoamericano. Así, aunque admite que es "demasiado pronto" para establecer este vínculo, pone sobre la mesa las conexiones existentes —tanto a nivel empresarial como familiar o relacional— entre ambos lados del Atlántico.

Así las cosas, por el momento, la expansión de MMG a España le servirá para ampliar sus capacidades en innovación, sourcing y delivery, así como para ofrecer a sus clientes más proximidad a sus operaciones y mercados.