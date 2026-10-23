Cosentino entra en los mercados comerciales de Kazajistán y Kirguistán

La multinacional española Cosentino ha impulsado su expansión en Asia Central a través de un acuerdo de distribución en exclusiva con Terraluz que le permitirá la entrada comercial en los mercados de Kazajistán y Kirguistán con la apertura de un espacio de más de 150 metros cuadrados en Almaty, capital económica del primero.

Este acuerdo, según ha señalado la empresa española, supone la primera implantación comercial de Cosentino en la zona y abre una nueva etapa de crecimiento para la compañía en dos mercados "con un elevado potencial de desarrollo para el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción".

Dentro de esta expansión, en la que Terraluz distribuirá en exclusiva todas las marcas de Cosentino en ambos países y acercará su catálogo a arquitectos, diseñadores, promotores, constructores y clientes finales, la firma andaluza cuenta también con una infraestructura logística propia para atender el crecimiento de la demanda en la región. Así, su almacén ya dispone de material y está equipado con maquinaria de corte para ofrecer productos adaptados a las necesidades del mercado local.

"Para nosotros es un reto y una gran oportunidad", ha resaltado el vicepresidente ejecutivo de la marca, Eduardo Cosentino, quien se ha mostrado "convencido" de que Terraluz es "el socio adecuado" para esta primera etapa gracias a su experiencia, su conocimiento del mercado y su firme apuesta por la innovación y la calidad".