La ingeniería española Oesía abre sede en Tokio

El grupo español Oesía, especializado en ingeniería digital e industrial de uso dual, ha decidido consolidar su presencia en Japón, donde lleva más de una década operando, con la apertura de una sede en Tokio.

De hecho, el país nipón constituye "un mercado estratégico" para la empresa, que actualmente suministra sistemas de comunicaciones seguras al ejército japonés y que aspira a seguir estrechando los lazos en materia de defensa.

"Nuestra voluntad es consolidar una presencia estable y de largo plazo, estrechamente vinculada a su tejido tecnológico e industrial", ha apuntado el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, para recalcar su voluntad de "seguir avanzando junto a las empresas japonesas, impulsando alianzas y generando sinergias que les permitan desarrollar conjuntamente nuevas capacidades tecnológicas y oportunidades de crecimiento".

Pero, además, como ha destacado la multinacional española, la presencia permanente en Tokio contribuirá a "reforzar" otros mercados estratégicos de Asia-Pacífico, de modo que supone "un nuevo paso" en su estrategia de internacionalización.