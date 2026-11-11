La costa inglesa atrae 14.360 millones de euros para dos nuevos parques eólicos marinos

A unos cincuenta kilómetros de la costa inglesa de Norfolk, en el mar del Norte, se levantarán dos nuevos parques eólicos capaces de producir el equivalente al consumo eléctrico de unos tres millones de hogares gracias a un desembolso que ronda los 14.360 millones de euros.

Se trata de un proyecto que el gobierno británico sitúa como la mayor inversión de este tipo en la historia de Reino Unido y supone, en palabras del primer ministro, Andy Burnham, "un voto de confianza" en el país.

La operación corre a cargo de la gestora estadounidense KKR de la mano de la eléctrica alemana RWE. Ambas compartirán la inversión y la explotación, con la germana al frente de las obras, y la financiación externa se completa con un consorcio de 35 bancos internacionales y un compromiso de unos 1.200 millones de euros del banco público británico.

Esta inversión, para Markus Krebber, consejero delegado de la eléctrica, servirá para "reforzar la generación eléctrica y contribuir a la seguridad energética" de Reino Unido, algo en lo que también ha puesto el foco Vincent Policard, corresponsable de infraestructuras en Europa de la gestora estadounidense: "Nuestro trabajo con RWE demuestra cómo el capital privado puede ayudar a convertir las ambiciones energéticas del país en realidad".

Instalación del proyecto

El primero de los dos parques, Vanguard West, empezará a instalar sus cimientos en el primer semestre del año que viene, y después le seguirá Vanguard East, con la previsión de que ambos estén funcionando a pleno rendimiento en 2030. Según los cálculos del gobierno británico, los dos proyectos sostendrán más de 2.400 empleos durante su construcción y explotación.

Más de cien parques

Estos dos parques se incorporarán a la mayor concentración de eólica marina del mundo.

El centro de estudios energéticos Ember contabilizó, el pasado mes de enero, un total de 101 parques en funcionamiento en el mar del Norte que sumaban 30 gigavatios repartidos entre seis países, con Reino Unido y Alemania a la cabeza por potencia instalada.